محاكمة إفريقيين بتهمة خطف فتاة وتهديدها بالقتل

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت محكمة جنايات رأس الخيمة محاكمة شابان يحملان جنسية دولة إفريقية متهمان بخطف فتاة والاعتداء عليها بالضرب وتهديها بالقتل وطلب 10 آلاف درهم فدية مقابل تركها.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول قام بخطف المجني عليها بالقوة من منزلها وأجبرها على الصعود في مركبته، فيما قام المتهم الثاني بتهديدها بالقتل بالسلاح الأبيض وطلب منها 10 آلاف درهم مقابل تركها.

وأنكر المتهمان أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهما وأفاد المتهم الأول أنه لا يعرف المجني عليها ولم يختطفها، وأنكر المتهم الثاني الاعتداء على المجني عليها أو التعرض لها، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال جلسة المحاكمة.

وفي قضية منفصلة نظرت المحكمة في قضية دخول آسيوي منزل على غير إرادة صاحبة وممارسة الفاحشة خادمة افريقية مع (المتهمة الثانية) في القضية، وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أن باب كان مفتوحا وأنه دخل منزل كفيل الخادمة لغرض التحدث في أمور الزواج بها، وأنكر تهمة ممارسة الفاحشة معها.

وقالت شاهدة إثبات من جنسية دولة آسيوية، إن المتهم طلب من الخادمة فتح باب المنزل للتحدث معها، وتابعت أنها لم تشاهده يرتكب الفاحشة معها، فيما أنكر المتهمة الثانية الاتهامات المسندة إليها، وأفادت أن المتهم طلب التحدث معها لرغبته بالزواج منها