ضاحي خلفان: دبي نموذج يُحتذى في الأمن

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن دبي باتت نموذجاً يحتذى في الأمن الشامل، بكل أنواعه وأنظمته وتقنياته.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان: «الأمن الشامل وأثره في حماية الوطن»، خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال الندوة الدولية التاسعة لندوة الحديث الشريف، التي تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، تحت عنوان «حماية الوطن في السنة النبوية – مقصد شرعي وضرورة مجتمعية».

وحضر فعاليات اليوم الثاني رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جمعة الماجد، ومدير الكلية، الدكتور محمد عبدالرحمن، وعدد من ممثلي الأقسام والقيادات في شرطة دبي، إلى جانب حضور الباحثين وطلبة الكلية.

وأكد الفريق ضاحي خلفان أهمية هذه الندوة، التي تؤكد دور ومكانة التعليم في ترسيخ قيمة الأمن الوطني، إلى جانب المؤسسات المعنية، وأن المؤسسات التعليمية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، التي تعمل عليها إمارة دبي.

وقدم تعريفاً حول الأمن الشامل، الذي يحقق للإنسان الشعور بالأمان والطمأنينة الشخصية والعامة، كما عرض رؤية إمارة دبي للأمن الشامل بجعل الإمارات الدولة الأفضل أمناً في العالم، والتي تتحقق من خلال 10 أبعاد، تم تحديدها لتحقيق الأمن الشامل للبلاد، وهي: (البعد الوطني والأمني، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والتعليمي، والسياسي، والبيئي، والأسري، والتربوي، والإنساني، والسياحي).