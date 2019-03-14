الدولة تتسلّم 7 مواطنين ومصريين كانوا محتجزين في إيران

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، الإفراج عن سبعة مواطنين، بالإضافة إلى مصريين، والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.

وتسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين، بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي، عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد ساري المزروعي، عن شكره لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، مؤكداً أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق وإتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين. كما أكد أن الوزارة اتخذت، وبالتعاون مع الجهات المختصة، كل التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

وأكد أن شؤون مواطني الدولة تمثل أولوية في عمل الوزارة، ومن هذا المنطلق تمت متابعة هذا الملف بشكل يومي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وجرت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد ذوو المفرج عنهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة الدولة في إيران، وجهاز حماية المنشآت وخفر السواحل، خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة، وقالوا إن مسؤولي الوزارة أجروا اتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني، ولم يدخروا جهداً للإفراج عن المحتجزين، وتأمين عودتهم إلى عائلاتهم وذويهم سالمين.

عملية التسليم

تمت عبر قوات

خفر السواحل

الإماراتية، وبالتنسيق

مع وزارة الخارجية.