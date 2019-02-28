طفل يعانق أمه أثناء محاكمتها في جنايات دبي بمحاولة قتله وشقيقه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن خمس سنوات بحق امرأة من جنسية دولة آسيوية 24 عاماً، شرعت في قتل طفليها، الأول 4 أعوام، والثاني عامان، بوضع الوسادة على وجهيهما والضغط عليها بقصد إزهاق روحيهما، لكن عم الطفلين تدخل في الوقت المناسب ونقلهما إلى المستشفى، حيث تلقيا العلاج، وتعافى الطفل الأكبر، فيما أصيب الآخر الصغير بخلل دماغي، ثم حاولت المتهمة الانتحار بتمرير سكين على رسغها الأيسر.

وشهدت محاكمة الأم المتهمة موقفاً عاطفياً حين حضر الطفل الأكبر الجلسة واندفع إلى أمه واحتضنها، وأمرت المحكمة بفحص الحالة النفسية والعقلية للأم، واستبعد تقرير مبدأي إصابتها بخلل ذهني، لكن طالبت هيئة المحكمة بفحص أشمل في ظل إشارة زوجها إلى أن هناك تاريخاً لمرض عقلي بأسرة المتهمة، وأن أختها عادت إلى بلادها لإصابتها بمرض عقلي استدعى علاجها هناك وكانت تتصرف كأنها طفلة،

وتلقت المحكمة تقريراً نهائياً في هذا الصدد، قضت على أساسه بسجن الأم المتهمة 5 سنوات، وغرامة 2000 درهم، ثم الإبعاد بعد انقضاء فترة العقوبة.







