مشادة كلامية تنتهي بـ «عاهة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاثة أشخاص عرب متهمين بالاعتداء على آخر من الجنسية نفسها، بعصا على رأسه وسبه، ما أحدث فيه عاهة، حسب التقارير الطبية المرفقة بملف القضية، وذلك نتيجة مشادة كلامية. واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي، إذ أكد أنه يعمل مع المتهمين في الشركة نفسها، ويسكنون في سكن مشترك، مشيراً إلى أنه في أحد الأيام حصلت مشادة كلامية مع المتهم الثاني، فتوجه المتهم الثاني إلى غرفة المتهمين الأول والثالث، وبدأ بسبّ الشاكي بصوت عال، ما أثار غضبه، وتوجه إليهم، فضربه المتهم الثاني بعصا على رأسه، وبعدها سقط على الأرض، ليقوم المتهم الأول بدهسه على رأسه بقدمه.

وواجهت المحكمة المتهمين بأقوال الشاكي والتهمة المنسوبة إليهم، فأنكروها، وأكدوا أنهم لم يعتدوا عليه، بل كانت مجرد مشادات كلامية.

وأجلت المحكمة القضية للأحد المقبل.