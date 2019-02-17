متلصص يصور جارته بهاتفه أثناء استحمامها

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجلا من جنسية دولة آسيوية يعمل مسؤول مستودع بإحدى الشركات، تلصص على جارته أثناء استحمامها من خلال منفذ مروحة معطلة بنافذة الحمام، كما استخدم هاتفه في الاعتداء على خصوصيتها بأن التقط صوراً لها وهي عارية، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقالت المجني عليها خلال إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها كانت متواجدة بمقر سكنها وهو عبار عن فيلا مشتركة بمنطقة الراشدية، حيث تسكن بإحدى غرف المنزل ملحق بها حمام وبرفقتها والدتها وشقيقها، لافتة إلى أن هناك مستأجرين آخرين في الفيلا يسكنون في بقية الغرف.

وأضافت أنه أثناء وجودها داخل الحمام خلال استحمامها شعرت أن شخصاً ما يراقبها فدققت في منفذ المروحة المعطة بنافذة الحمام، لتلاحظ هاتفا موجها إليها لتصويرها، فصرخت بأعلى صوتها ما أدى إلى فقدان المتلصص توازنه وسقط في مكانه، ثم فر هارباً قبل أن تصل إليه.

وأشارت إلى أن النافذة التي يوجد بها منفذ المروحة تطل على ممر مغلق من الجهتين به باب غرفة المتهم فقط، وهذا يفسر كونه الشخص الوحيد القادر على الوصول إلى المنفذ وتصويرها بواسطة هاتفه.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما وجه إليه من اتهامات، لافتاً إلى أنه تسلل إلى المكان حين تيقن من دخولها إلى الحمام ثم قرر تصويرها بعد أن خلعت ملابسها بقصد الاستحمام.