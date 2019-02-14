محاكمة عربي بتهمة ملاحقة امرأة والتحرش بها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية شخص عربي، متهم بالتعرض لامرأة عربية وسبها، وذلك بعد أن قام باللحاق بها منذ خروجها من باب منزلها، وتعرض لها في إحدى محطات الوقود وسبها وتحرش بها، بأن طلب منها دفع ثمن فنجان القهوة الذي اشتراه.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أقوال الشاكية، إلى أن المتهم قام باللحاق بها منذ خروجها من منزلها، الواقع بمنطقة ميسلون في إمارة الشارقة، وخلال قيادتها في الطريق، لاحظت أن المتهم يلحقها بمركبته، وتوقفت عند محطة الوقود، ونزلت من مركبتها لشراء فنجان قهوة، وفوجئت بالمهتم يتوقف في المحطة نفسها، ويترجل من مركبته.

وأضافت أن المتهم اشترى قهوة، وقال لها ادفعي ثمنها، وتلفظ بألفاظ غير لائقة لا تتذكرها لقدم القضية، ما دفعها لتقديم شكوى ضده، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه، وأشارت إلى أنها تستطيع معرفته، وتتذكر ملامح وجهه.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 13 مارس المقبل.

• المتهم اشترى قهوة من محطة وقود وطلب من المرأة دفع ثمنها وشتمها.