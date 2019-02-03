6 إصابات بحوادث مرورية أثناء الأمطار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض 6 أشخاص لإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، في حوادث متفرقة أثناء الأمطار اليوم بأبوظبي، ودعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وشروط السلامة لتجنب وقوع الحوادث أثناء تقلبات الطقس.

وحث رئيس قسم تحقيق الحوادث المرورية الجسيمة في مديرية المرور والدوريات المقدم جابر سعيدان المنصوري، على ضرورة الالتزام بخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية للتحكم والسيطرة على قيادة المركبات.

ودعا السائقين إلى إخراج مركباتهم من الطريق أثناء تعرضها إلى حوادث مرورية بسيطة او أعطال ميكانيكية خلال المطر واستخدام أقرب موقف آمن وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والابتعاد عن استخدامه في تصوير الحوادث مما يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة .