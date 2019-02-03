ضبط عصابتين توفران «مزايا وظيفية» لأفرادهما تشمل الراتب ونسبة مئوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطتا أبوظبي وعجمان عصابتين متخصصتين في الاحتيال بـ«جوائز الاتصالات القيّمة». استخدم أفرادهما أساليب خادعة للاستيلاء على أموال ضحاياهم، تضمنت مطالبتهم ببيانات ورموز خاصة بحساباتهم المصرفية، بزعم استكمال إجراءات صرف الأرباح لهم. وأظهرت التحقيقات أن العصابتين وفرتا مزايا وظيفية لأفرادهما، الـ 24 شخصاً (آسيويين)، شملت المسكن والمأكل، والتدريب على الاحتيال باستخدام الهواتف. وكشفت أن العصابة الأولى تحتسب لأفرادها نسباً مئوية بفوائد محددة مقابل ما يسلبونه من عمليات الاحتيال، فيما تمنح العصابة الثانية دخلاً شهرياً للفرد 1200 درهم. وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، تشكيل فريق مشترك مع شرطة عجمان، نجح في تحديد منزلين يقيم فيهما أفراد العصابتين، وإعداد كمين للقبض عليهم.