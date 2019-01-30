محاكمة 3 متهمين بسرقة معدات من منزل قيد الإنشاء

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاثة أشخاص آسيويين متهمين بسرقة أصماغ وحديد يعود لشركة وضعت معداتها في منزل قيد الإنشاء في إحدى مناطق الشارقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي عندما دخل المتهمين إلى منزل قيد الإنشاء وسرقة مجموعة من الحديد والزوايا والبراغي الخاصة بتثبيت الأسقف والأصماغ، حيث أن المتهمين هم من يتولون تزويد المنزل بهذه المعدات، واستغلوا غياب أصحاب المنزل والشركة المسؤولة عن الإنشاءات وسرقوا المعدات.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها، وقالوا أنهم أخذوا فقط الأصماغ ولم يسرقوا المعدات الأخرى، مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الشركة المسؤولة عن إنشاء المنزل، ويعملون في الجوار وذهبوا لإخذها حاجتهم دون أذن صاحب الشركة الذي كان في إجازة، لافتين إلى أنهم لم يتوقعوا من صاحب الشركة إن يرفع عليهم قضية سرقة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 من فبراير المقبل لاستدعاء الشاكي لسماع أقواله.