اتهام شخص بقتل صديقيه لاستهزائهما به

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة قتل شخصين بعد استهزائهما به داخل سكن مشترك.

وأكد الشاهد الأول في القضية يعمل في شرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد إلى الشرطة يفيد بوجود شخصين متوفيين داخل مستشفى، فانتقل مع أفراد الدورية إلى المستشفى، وعند وصولهم، وردتهم مكالمة من مركز شرطة الصجعة تفيد بتسليم المتهم نفسه للشرطة.

وأضاف أن باستجواب المتهم قال إنه تشاجر مع المجني عليهما لأنهما استهزآ به، وكان بحيازته سكين، ولكنه لم يعترف بأنه طعنهما.

وقال الشاهد الثاني الذي يسكن مع المتهم والمجني عليهما، إنه شاهد المتهم وفي يده سكين وطعن به أحد المجني عليهما، وعندما حاول التفريق بينهما، ومنع الشجار، لم يستطع، لافتاً إلى أنه شاهد المجني عليه الثاني وهو مطعون، وملقى على الأرض، مشيراً إلى أن المتهم هو من كان يحمل السكين.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشهود، فأنكرها، وقال إنه كان يدافع عن نفسه، ولا يعرف إن كان هو من طعن المجني عليهما، إذ كان عدد الأشخاص كبيراً خلال نشوب الشجار، لافتاً إلى أنه أصيب في يده جراء الشجار.

وتعود تفاصيل القضية عندما كان المتهم برفقة المجني عليهما وأشخاص آخرين داخل إحدى البنايات المخصصة لسكن العمال في الشارقة، وخلال وجودهم داخل الغرفة نشبت مشادات كلامية بين المتهم والمجني عليهما، وعلى أثرها تحولت لمشاجرة، بحضور عدد كبير من زملائهم في السكن، وكان بيد المتهم سكين فأقدم على طعن المجني عليهما، ما أدى إلى وفاتهما، وبعدها اتصل المتهم بشقيقه لتسليم نفسه للشرطة. وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 26 فبراير المقبل.