محاكمة عربي قاوم رجال الشرطة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة شاب، من جنسية دولة عربية، متهم بشرب الخمر وتعاطي المؤثرات العقلية وانتحال صفة رجل أمن والتعدي ومقاومة رجال الشرطة.

وحسب أوراق القضية، فإن معلومات وردت إلى الشرطة بوجود شخص بحالة غير طبيعية، وعلى إثر ذلك تم تتبع مكانه وخلال عملية التأكد من بياناته، وبطاقته الشخصية، انتحل صفة موظف عام، واعتدى وقاوم رجال الشرطة، وتبين أنه كان تحت تأثير مؤثر عقلي وخمر.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه كان يمشي في الشارع العام، ولم يقاوم أحد أو ينتحل صفة موظف عام، وفوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يوجد بينه وبين أحد أية مشكلات، وليس من أصحاب السوابق، لافتاً إلى أنه يخضع للعلاج ويتعاطى الأدوية المخدرة بناء على وصفة طبية. وترافع المحامي عن المتهم، وطلب أجلاً لتقديم الوصفات الطبية التي تؤكد أنه لا يتعاطى المؤثرات العقلية، كما طلب تكفيل المتهم. وقرّرت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 11 فبراير المقبل لاستدعاء شهود الضبط، مع استمرار حبس المتهم.