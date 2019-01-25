جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ آسيوياً أصيب خلال رحلة استكشافية سياحية

المصدر: راس الخيمة - الامارات اليوم

​ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة المسؤولية المجتمعية والانسانية اتجاه أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم واجناسهم وتعدد ثقافاتهم ، مثمناً عمق احساسهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور، مشيداً كذلك بجميع الجهات الشرطية المختصة وجاهزيتهم وسرعة تعاملهم مع كافة البلاغات مهما كان حجمها ، حرصاً منهم على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الاجهزة الشرطية.

وأضاف اللواء علي بن علوان، أن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على دعم وتعزيز الامن والاستقرار الذي يعد مسؤولية جماعية تؤكد عليها جميع الجهات والمؤسسات المحلية في الدولة عبر نشر مفهوم الثقافة الايجابية في التفاعل مع الأحداث المختلفة، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

​وتفصيلاً يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى أنه تمكن فريق قسم جناح الجو التابع للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمساعدة بعض المواطنين من إنقاذ وإسعاف آسيوي في العقد الثالث من عمره ، بعد أن أصيب في أعلى إحدى الجبال بإمارة رأس الخيمة أثناء توجهه بصحبة زملائه لإقامة رحلة استكشافية سياحية ، حيث يرتفع الجبل عن سطح الأرض نحو 3500 قدم .

وأضاف اليماحي لقد ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة (3:30) عصر اليوم الجمعة ، من أحد الأشخاص المرافقين للمصاب يفيد بأن زميلهم في حالة إصابة خلال رحلتهم ، وعلى الفور تحركت إحدى الطائرات العمودية التابعة لقسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى مكان البلاغ ، وبعد البحث والتحري ، تم العثور عليهم وتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بمساعدة الأهالي المواطنين في المنطقة الجبلية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج وتم إجراء الاسعافات له وحاليا في صحة وعافية وغادر المستشفى .

وناشدت شرطة رأس الخيمة جميع المواطنين والمقيمين والسيّاح هواة الرحلات الجبلية خاصة ، إلى توخي الحيطة والحذر والأخذ بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وذلك حرصاً منها على سلامة أرواحهم ، وضرورة الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة وإخطار الجهات المعنية قبل قيامهم برحلاتهم لضمان سلامتهم وحمايتهم من الأخطار المتوقعة.