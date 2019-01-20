شخص يقتل صديقه بعد نشر صورة شقيقته على الفيس بوك

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة رجل من جنسية دولة آسيوية متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين، وذلك إثر مشاجرة حصلت بينهما بسبب نشر المجني عليه صورة شقيقة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتشهير فيها، إذ كان المتهم مخمورا عند تنفيذه لجريمته.

وتعود تفاصيل القضية عندما نشر المجني عليه صورة لشقيقة صديقه المتهم على الفيس بوك، وبعد رجوعه إلى المنزل مخمورا وجد المجني عليه في الساحة خارج المنزل وحدثت بينهما مشادات كلامية، وتطورت إلى نشوب شجار بينهما، وبعدها دخل المتهم إلى المطبخ وجلب سكيناً، وطعن المجني عليه في صدره طعنة نافذة أدت إلى موته، ولاذ بالفرار، إذ تم ضبطه في مطار دبي خلال محاولته الخروج من الدولة.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل زميله، نتيجة مشادة كلامية وشجار دار بينهما ،ومثل المتهم أمام الهيئة القضائية وواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث اعترف بقتل زميله بعد مشاجرة وقعت بينهما، مشيرا في افادته انه كان واقعا تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا يعي عدد الطعنات التي وجهها ولكن احدها كان في بطن المجني عليه، فيما واجهته المحكمة بتهمة شرب الخمر فاعترف بها.

وقال المتهم خلال الجلسة إنه كان جالساً مع المجني عليه في غرفة السكن عندما حدثت المشاجرة ،وأن المجني عليه هو من اعتدى عليه في بداية الامر، لافتا الى انه ذهب الى المطبخ واحضر سكينا وطعنه فيها قبل أن يلقيها على الارض بجانب جثة القتيل ويفر هاربا، حيث تم ضبطه في المطار أثناء محاولته مغادرة الدولة، وذكر أن المجني عليه نشر صورة شقيقته على موقع فيس بوك ما جعله يثور لكنه لم يقصد انهاء حياته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمدا بأن أحضر سكينا من المطبخ وسدد للمجني عليه عدة طعنات نافذة في البطن والصدر قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته، وأضافت أن المتهم شرب الخمر في غير الاحوال المصرح له بها.

وترافع محامي الدفاع عن المتهم، وطلب من الهيئة القضائية تفريغ هاتفي المتهم والمجني عليه لاستيضاح سبب وقوع الجريمة، وعليه تم التأجيل ل18 فبراير المقبل لاستدعاء شهود الواقعة والاستدلال على عنوان اولياء الدم.