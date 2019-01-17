زائر عربي يقتل رجل ويصيب امرأة وطفلتها طعنا بالسكين

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تمكنت شرطة الشارقة من إنقاذ سيدة آسيوية (35) عاماً، وطفلتها البالغة من العمر (7) سنوات بعد تعرضهما لعدة طعنات نافذة في جسديهما من قبل شخص عربي في العقد الثالث من عمره في حادثة اعتداء وقتل وقعت بمنطقة البطينة بالشارقة، صباح أمس، وراح ضحيتها شخص عربي (43) عاماً بعد أن فزع لنجدة المغدورتين.

وكان بلاغ ورد إلى شرطة الشارقة، في الحادية عشرة من منتصف نهار أمس، يفيد بوقوع الجريمة حيث هرعت على الفور عدد من دوريات الشرطة إلى الموقع ، وتبين وجود امرأة من الجنسية الآسيوية وطفلتها وشخص عربي قد تعرضوا جميعا للطعن بواسطة آلة حادة كان يحملها شخص، حيث تم القبض عليه، وحالت سرعة الوصول من عدم طعن أشخاص آخرين تواجدوا بالموقع وإنقاذ السيدة وطفلتها اللتين تتلقيان العلاج في المستشفى.

وباشرت وحدات الإسعاف الوطني نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى حيث فارق المجني عليه الحياة قبل وصوله؛بينما تم إدخال السيدة الآسيوية وطفلتها المصابتين إلى وحدة العناية المكثفة لتقلي العلاج، وما تزال حالتهما مستقرة.

ومن خلال جمع المعلومات الأولية في مسرح الجريمة فقد تبين أن الجاني قد قدم في زيارة إلى الدولة، وبسؤاله عن سبب إقدامه على الاعتداء لم يعط تفسيرا واضحا لذلك بل أشار إلى أنه يعاني بعض المشاكل العائلية، وقد كان بحالة من الضيق الشديد عندما قرر الخروج من مكان إقامته والقيام بعمل عدواني وبيده السكين التي استخدمها في الاعتداء.

وبناء على المعطيات التي توفرت بمسرح الجريمة فقد باشرت النيابة العامة بالشارقة تحقيقاتها وأمرت بعرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.