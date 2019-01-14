حريق بأرض تحتوي على مخلفات بلاستيكية في الشارقة

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

نشب حريق في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة في ارض تحتوي على مخلفات ومواد بلاستيكية وخردة، دون وقوع أي إصابات.

وتفصيلاً تلقت غرفة العمليات في الدفاع المدني بالشارقة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الأماكن المخصصة لجمع المخلفات بالمنطقة الصناعية بالصجعة ويحتوي على خردة ومواد بلاستيكية، وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وقامت بإطفاء الحريق والسيطرة عليه.



وأوضحت إدارة الدفاع المدني بالشارقة بأن الحريق الذي نشب في موقع لجمع المخلفات كان يحتوي على مواد بلاستيكية وخردة، إذ تمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات، مشيراً إلى أن البلاغ جاء بعد انتشار دخان كثيف وتسبب في تلوث الهواء بالصجعة، وتم التأكد من سلامة المكان ومعاينته، وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة الأسباب.

