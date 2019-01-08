الممثلة المصرية "زينة" تمثل اليوم أمام جنح دبي في قضية اعتداء

المصدر: محمد فودة-دبي

مثلت الفنانة المصرية المعروفة وسام رضا إسماعيل المشهور باسم "زينة" أمام محكمة الجنح في دبي صباح اليوم، في دعوى اعتداء متبادل بينها هي وشقيقتها ضد أسرة أمريكية من أصل مصري أثناء وجودهم بأحد المطاعم في فندق أتلانتس.

وطلبت الفنانة المصرية الكلمة من القاضي الذي سمح لها في نهاية الجلسة، فنفت قيامها بالاعتداء على ابنة طرفي الدعوى وهي طفلة 11 عاماً وأكدت أنهما كاذبان، فيما طالب محاميها محمود عزب المحكمة بضم الطفلة إلى الدعوى لأنها شاركت في الاعتداء على الممثلة وشقيقتها، وإضافة اتهام هتك العرض بالإكراه لوالدها لأنه أمس شقيقتها من صدرها، كما طالب ببرائتهما.

فيما ذكرت محامية الأب والأم عواطف محمد أن النيابة أغفلت اتهام الممثلة وشقيقتها بالاعتداء على الطفلة، رغم وجود تقرير طبي بذلك، وطلبت من المحكمة إضافة ذلك إلى الدعوى، لافتة إلى عدم وجود تقرير يثبت الاعتداء على زينة وشقيقتها.

وبحسب تقارير الشرطة فإن بلاغاً ورد عن الواقعة يوم 29 يونيو الماضي وأرسلت دورية إلى الفندق، وانتقل جميع أطرافها إلى مركز الشرطة المختص حيث أدلوا بأقوالهم، وفي ظل إصرار كل منهم على موقفه وجه لطرفي الواقعة تهمة الاعتداء المتبادل وإجراء اللازم.