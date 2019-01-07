استئناف حكم بالغرامة والإبعاد لمتّهم بتعاطي المخدّرات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، في جلستها أمس، النظر في اتهام شاب عربي بتعاطي مخدر الحشيش، وحيازة ثلاثة غرامات من الحشيش بقصد التعاطي، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 16 يناير الجاري. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بغرامة 10 آلاف درهم، والإبعاد عن الدولة. وخلال الجلسة، اعترف المتهم بالتعاطي والحيازة، وشرح أنه تعاطى المخدر خارج الدولة، خلال وجوده في وطنه الأم، وأنه كان يسكن مع مجموعة من أصدقائه، ونظراً لاستيقاظه متأخراً على موعد الطائرة القادمة إلى أبوظبي، استعار ملابس صديق له دون أن يعلم بوجود قطعة الحشيش في داخلها. وعند دخوله من المطار، طلب منه أحد الضباط إفراغ ما في ملابسه، ففوجئ بوجود المخدرات في داخلها، مؤكداً أن الحيازة حدثت بالخطأ ودون قصد، وربما دُسّ له المخدّر من أحد الشباب المقيمين معه.