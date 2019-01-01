آسيوي يستأجر سيارة لمدة عام.. ويرفض سداد المبلغ

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

حددت محكمة الاستئناف في أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، 8 من يناير الجاري موعداً للنطق بالحكم في اتهام آسيوي، امتنع عن دفع ما استحق عليه من أجرة، لقاء استئجاره مركبة من أحد مكاتب تأجير السيارات، لمدة عام كامل. وتعود تفاصيل القضية إلى إبرام المتهم عقداً مع أحد مكاتب تأجير السيارات، ينص على استئجار مركبة لمدة شهر، لقاء مبلغ 1500 درهم، إلا أن المتهم امتنع عن سداد ما استحق عليه من أجرة.واعترف المتهم أمام المحكمة بالامتناع عن تسليم المركبة لمكتب الإيجار، بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها، الأمر الذي جعله مطالباً بتسديد 18 ألف درهم. وتابع أنه اضطر لارتكاب جريمته، لأنه لا يعمل، وليس لديه مصدر للدخل.