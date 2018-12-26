وفاة أم و4 من أبنائها بحادث سير في السعودية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

توفيت مواطنة وأربعة من أبنائها (ولدان وبنتان)، وأصيبت ابنة خامسة، بحادث سير وقع في محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وقال أحد أقارب الأسرة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحادث وقع أثناء ذهاب الأسرة إلى السعودية، لقضاء العطلة الشتوية المدرسية بمحافظة النعيرية»، موضحاً أن «الأسرة كانت تستقل سيارتين، الأولى بها الأم والأبناء، والثانية يستقلها الأب وأفراد آخرون، إذ فوجئت السيارة التي بها الأم والأبناء بسيارة مقابلة تسير بسرعة شديدة فاصطدمت بهم، ما تسبب في وفاة خمسة وإصابة ابنة».

وذكر أن «الابنة الوحيدة التي نجت من الحادث، تبلغ من العمر 18 عاماً، ومازالت ترقد في العناية المركزة بالمستشفى، لتلقي العلاج»، لافتاً إلى أن «الأم المتوفاة تبلغ من العمر 41 عاماً، والولدان 15 عاماً وثلاثة أعوام، فيما تبلغ الفتاتان ثمانية أعوام و22 عاماً»، مشيراً إلى أنه جرى تشييع المتوفين ودفنهم في مقابر محافظة النعيرية.