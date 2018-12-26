3203 مخالفات تحميل ركاب من دون ترخيص بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أسفرت حملات تفتيشية قامت بها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تحرير 3203 مخالفات بحق مخالفين، لتحميلهم ركاباً بصورة غير قانونية ومن دون تصريح منذ بداية العام الجاري، إذ أكدت الهيئة أنها تسعى إلى توفير رحلة آمنة لجميع الركاب، والقضاء على مخالفات تحميل الركاب بطرق غير قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة في قسم المخالفات، نظمت العديد من الحملات التفتيشية منذ بداية العام الجاري، غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى.

وأكد مدير الإدارة، صقر إبراهيم المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تسعى إلى القضاء على كل المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب عمل مركبات الأجرة، لضمان وتأمين جودة خدمتها المقدمة للجمهور في كل الأماكن، خصوصاً المناطق الحيوية التي ترتفع فيها الكثافة السكانية، وتشهد إقبالاً على وسائل المواصلات العامة بمختلف فئاتها.

وأوضح أن الهيئة خصّصت 21 مراقباً ميدانياً، حاصلين على صفة الضبطية القضائية، لضبط السيارات التي تهرّب الركاب، لافتاً إلى أن المراقبين يتابعون تلك المركبات، ويتم ضبطهم متلبسين خلال نقلهم الركاب.

وأفاد بأن من ضمن المخالفات التي يتم تحريرها مخالفات بحق أصحاب مركبات ينشرون إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدّدون مكان وجودهم (كار لفت)، فيقوم المراقبون بمخالفتهم في حال ضبطهم ومعهم الركاب.

وأشار المعيني إلى أن المخالفات التي يتم تحريرها بحق المخالفين تهدف إلى ردعهم، لعدم تكرار المخالفة، وتأتي استكمالاً لجهود الهيئة للقضاء على مزاولة أنشطة تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات، مشيراً إلى أن الهيئة كثفت حملاتها الميدانية في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة، مثل مساكن العمال، والأسواق الخارجية، ومنطقة الصجعة، والمناطق الصناعية، ومنطقة السوق في مدينة الذيد.

وأكد أن الهيئة لا تألو جهداً للقضاء على هذه الممارسات السلبية، التي تتعامل معها وفق عقوبات رادعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5000 درهم، وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة، حتى تتم عملية السداد.

وبيّن أن مخالفات تهريب الركاب تتضاعف في المناسبات والأعياد والعطل الرسمية، مشيراً إلى أنه ينبغي على الأفراد الذين يستخدمون مركبات غير مرخصة لنقل الركاب، ألا يقوموا بذلك لما لهذا التصرف من مخاطر على حياتهم، حيث لا يعرف بأن الراكب الذي ينقله مجرم، أو مطلوب على ذمة قضية.

صقر المعيني:

«على الأفراد عدم

استخدام مركبات غير

مرخصة لنقلهم، لما

لهذا التصرف من

مخاطر على

حياتهم».

5000

درهم قيمة المخالفة

لأول مرة، و10 آلاف

درهم في حال تكرارها.