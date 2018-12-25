اتهام شاب بالتسبب في انتحار فتاة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام شاب بحيازة مخدرات بقصد الاتجار، وتسهيل انتحار فتاة من جنسية دولة عربية، بعد تناولها جرعة كبيرة من مواد مخدرة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام فتاة، في العقد الثالث من العمر، على الانتحار بعد أن تناولت جرعات كبير من مواد مخدرة، وذلك إثر معرفتها بأن حبيبها من جنسية دولة آسيوية، والذي يبلغ عمره 26 عاماً، قرر الارتباط بفتاة أخرى، حيث قامت المجني عليها قبل أن تضع حداً لحياتها وتنتحر، بإرسال مجموعة رسائل إلكترونية إلى هاتف المتهم، عبرت فيها عن عشقها له، ومعاناتها النفسية بعد أن أبلغها عبر رسالة إلكترونية بأنه لا يريد التواصل معها مرة أخرى.

وكانت الجهات المعنية ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى المحكمة بوصفه سهل للفتاة تعاطي مؤثر عقلي (ميثامفيتامين)، ما أدى إلى وفاتها، وحاز مؤثرين عقليين (بريجابالين وميثامفيتامين) بقصد التعاطي، وطالبت بمعاقبته وفقاً لنصوص مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 8 سنة 2016.

وخلال الجلسة تمسك المتهم بنفي كل الاتهامات المنسوبة إليه، فيما دفعت المحامية، هدية حماد، الحاضرة مع المتهم، بانتفاء أركان جريمة التسهيل، مشيرة إلى أن الفتاة المتوفاة كانت تعمل بإحدى المؤسسات المحلية، وخلال شهر رمضان الماضي قام المتهم بالتطوع للعمل في المؤسسة ذاتها، حيث عمل تحت إشراف المتوفاة، التي أعجبت به وأرادت الارتباط بالمتهم، إلا أنه قام بقطع العلاقة معها، ولما علمت بذلك جن جنونها، وأقدمت على تعاطى المؤثر العقلي للتخلص من حياتها.

وقالت المحامية إن المجني عليها أرسلت رسائل عدة للمتهم قبل انتحارها، منها: «قررت من أمس أن أكون طيفاً مر بحياتك»، «قبل كدا قلت لك مستحيل أكون سبب في مشاكل لك حتى لو أموت والحين لازم أنفذ الوعد»، «أموت ولا أنت يصر لك شيء»، و«أتمنى في يوم تفهم ليش سويت هذا».

وأشارت إلى أن الثابت، من خلال أوراق القضية، أن موكلها رد على تلك الرسائل بأنه لا يريد التواصل معها، مرسلاً إليها رسالة نصت على «تبين أسوي لج بلوك مني بعد»، مشيرة إلى أنه من خلال تلك الرسائل يتضح أن المتوفاة لم تقدم على تعاطي المؤثر العقلي، نتيجة قيام المتهم بتسهيل التعاطي لها، لافتة إلى أن المتوفاة أقدمت على ذلك بقصد التخلص من حياتها، لما علمت أن المتهم يريد الزواج بأخرى، وهو ما ينفى عن المتهم الجريمة المنسوبة إليه، والتمست من هيئة المحكمة تعديل وصف تهمة الحيازة بقصد الاتجار إلى حيازة بقصد التعاطي، مع استخدام أقصى درجة الرأفة والرحمة.

• تم القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة لتسهيل تعاطي الفتاة مؤثراً عقلياً.