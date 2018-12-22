شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت 4 ملايين درهم

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية، أقدمت على سرقة أربعة ملايين درهم، من سيارة نقل أموال، في أقل من 24 ساعة، في عملية أطلق عليها «عملية الغدر».

وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إذ إن فرقها الميدانية تمنحها قدرة على التعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات، بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكن فرق العمل من القبض على كلِّ من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

من جانبه، أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن فرق العمل الميداني، في إدارة البحث الجنائي، تتمتع بخبرات طويلة تجعلها قادرة على كشف الجريمة مهما كان غموضها، مشيداً بفريق عمل البحث الجنائي، الذي استطاع تسخير التقنيات الحديثة، من خلال مركز تحليل البيانات الجنائية، بدلاً من أساليب البحث والتحري التقليدية في الكشف عن المتهمين، ما كان له بالغ الأثر في إلقاء القبض عليهم بسرعة فائقة.

ومن جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً يفيد بتعرض سيارة لنقل الأموال للسرقة في منطقة اختصاص الراشدية، فتم تشكيل فرق العمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن سيارة نقل الأموال كان يوجد بها ثلاثة موظفين، اثنان من الجنسية الآسيوية، والثالث من الجنسية الإفريقية، وكانت تحتوى على 20 مليون درهم، وعندما نزل الموظفان الآسيويان من السيارة لقضاء حاجتهما، انتهز الموظف الغادر الفرصة، وسرق أربعة ملايين درهم، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة. وأضاف أنه من خلال عملية البحث والتحري، اتضح أن هناك تخطيطاً مسبقاً من المتهم، بالاتفاق مع عصابة من جنسيته نفسها، وعليه تم وضع خطة عمل للإمساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ المسروق، حيث تم تشكيل فرق العمل الميدانية، كلٍّ حسب مهامه واختصاصه، وباستخدام الدعم التقني من قبل مركز تحليل البيانات الجنائية، المجهز بأحدث تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، تم تحديد أماكن أوكار العصابة، والكشف عن خطتهم في التصرف بالمال المسروق.

ومن خلال عملية البحث والتحري الواسعة النطاق، تم تحديد هوية شخص من الجنسية نفسها، لجأت إليه العصابة لتخبئة المال المسروق إلى حين هدوء الأوضاع والابتعاد عن الأنظار، ظناً منهم أن الشرطة لن تصل إليهم.

وأوضح الجلاف أنه بعد اجتماع فرق العمل، تم تحديد ساعة الصفر، لضبط جميع المتهمين في القضية حيث تمركزوا في دبي والشارقة وعجمان، وبالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي في تلك الجهات، تمكنت فرق العمل وبحرفية عالية من مباغتة أفراد العصابة، والقبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المسروق، وذلك في أقل من 24 ساعة.