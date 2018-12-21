«بيئة الشارقة» تحرّر 241 «مخالفة برية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حرّرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 241 مخالفة في المناطق البرية، خلال نوفمبر الماضي، من خلال جولاتها الميدانية، في ظل جهودها المستمرة لتطبيق قرار منع التدهور البيئي في مختلف المناطق والمواقع البرية بالشارقة، متضمنة حملات توعية وإرشاد للزوّار والسكان.

وجاءت غالبية أنواع المخالفات متعلّقة بإلقاء مخلفات، وترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلفات الشواء في المناطق البرية، ورمي المخلّفات أو تركها أو التخلّص منها بأي شكل من الأشكال في المناطق البرية من قبل مرتاديها، وعدم نقلها إلى الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي تتعلّق بمرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات، وفي المواقع ذات الأهمية البيئية، وغيرها من المخالفات التي تعمل على تشويه المناطق البرية، وإلحاق الضرر بها.

وقالت رئيسة الهيئة، هنا سيف السويدي، إن فرق الهيئة تحرص على متابعة عمليات تطبيق قرار منع التدهور البيئي في مختلف المناطق البرية بالشارقة.

وأكدت أن الفرق تنفذ جولات ميدانية للحد من ظاهرة قطع الأشجار المعمرة، وزيادة الوعي البيئي لمرتادي البر.