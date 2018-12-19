محاكمة سائق «متهور» تسبب في وفاة 3 من أفراد أسرة يعمل لديها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، في قضية اتهام سائق آسيوي يعمل لدى أسرة خليجية، بالتسبب في وفاة ثلاثة من أفرادها (شابين وفتاة)، نتيجة إهماله وقيادته المركبة بصورة متهورة، دون الالتزام بقواعد المرور.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة خاصة كان يقودها المتهم برفقة الضحايا الثلاث، وشاحنة، على أحد الطرقات الرئيسة في أبوظبي، أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وعلى الفور حضر أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، وباشروا في إجراءات التحقيق في الحادث، حيث تبين أن المتهم (سائق السيارة) كان يقود سيارته بسرعة عالية، وانحرف بشكل مفاجئ إلى المسار الآخر، بعد أن تبيّن له وجود أعمال إنشائية على المسار الذي كان يسير فيه، ليصطدم بعد ذلك بشاحنة كانت تسير في ذلك المسار، ما أدى إلى انحراف المركبة، واصطدامها بسيارة أخرى، الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم كلّ التهم المنسوبة إليه، وقال إنه يعمل في مهنة سائق خاص للعائلة، وإن حادث التصادم نتج عن اصطدامه بشاحنة كبيرة كانت تسير خلفه، مطالباً هيئة المحكمة الحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

وتبيّن لهيئة المحكمة عدم حضور أو إعلان الشركة التي تولت مهام أعمال صيانة الطريق، ليقرر قاضي المحكمة، بعد مداولات، تأجيل القضية إلى جلسة الثامن من يناير المقبل، لحضور الممثل القانوني للشركة.

• المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وقال إن الحادث وقع نتيجة اصطدامه بشاحنة كانت تسير خلفه.