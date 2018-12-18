ضبط 60 كيلوغرام هيروين مدفونة في ورشة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، في عملية أطلقت عليها «عاصفة الموت»، عصابة مكونة من ثلاثة آسيويين، بحوزتهم 60 كيلوغراماً و500 غرام من مخدر الهيروين النقي، مدفونة في باطن أرضية ورشة تجارية لبيع قطع غيار المركبات المستعملة في منطقة صناعية، وجزء منها مخبأ في تجاويف سرية بحشوة أبواب السيارات المستعملة، وتبين أن أحد أفراد العصابة شريك في إدارة الورشة وآخر مستثمر والثالث قادم بتأشيرة زيارة.

وذكر مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن الواقعة تعدّ امتداداً واستكمالاً لقضية «التحدي الكبير»، التي تم الإعلان عن تفاصيلها في شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت عن ضبط عصابة دولية بحوزتها مخدرا الهيروين والكريستال، مخفيين وسط أطنان من قطع غيار المركبات في حاوية شحن بمحل صناعي في إحدى إمارات الدولة.

وأرجع تفاصيلها حينما أكدت التحريات صحة المعلومات الأمنية الواردة، وما أظهرته نتائج عمليات التحليل الشبكي، ورصد العلاقات المرتبطة بالجُناة، وتحديد مكان التخزين، مشيراً إلى أنه جرى تتبع تحركاتهم على مدار الساعة، ووضع خطة أمنية دقيقة للتصدي وإحباط مخططهم الإجرامي.

وأضاف أنه حين تمّ تأكيد ساعة الصفر، تمت مداهمة الورشة والقبض على أفراد العصابة في حالة تلبس.

وقال إن الجُناة اعترفوا، خلال الاستجواب، بأن الكمية المضبوطة تخصّهم بغرض الاتجار فيها، وبيعها نظير التكسّب بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أنه تمت إحالتهم مع محرّزات وأدوات الجريمة إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.

ودعا الظاهري الجمهور إلى التعاون في تحصين المجتمع من براثن هذه الآفة، بالإبلاغ عن أي شكوك تدور حول وجود أنشطة لترويجها عبر الجهات الشرطية والأمنية، ضمن تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية والوقاية من الجريمة، حفاظاً على مقدرات الوطن ومكتسباته.

الجُناة اعترفوا، خلال

الاستجواب، بأن الكمية

المضبوطة تخصّهم

بغرض الاتجار فيها.