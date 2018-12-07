اتهام شاب بسرقة هاتف فتاة على الشاطئ

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية شاب عربي متهم بسرقة هاتف نقال من فتاة بعد دخولها البحر للسباحة مع صديقها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 30 يونيو الماضي عندما كانت فتاة برفقة صديقها على شاطئ البحر، وبعد دخولها البحر تركت حقيبتها بجانب أغراضهما على الشاطئ، وكان المتهم يراقبها وشاهدها تضع هاتفها داخل الحقيبة، فاستغل وجودهما داخل البحر للسباحة مع صديقها وذهب إلى مكان جلوسهما وفتح الحقيبة وسرق الهاتف.

وقدمت المجني عليها بلاغاً بواقعة السرقة في مركز الشرطة، وخلال متابعة الشرطة الهاتف عبر رقمه «الباركود» تم ضبط المتهم، وبحوزته الهاتف، وأحالته النيابة إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكر السرقة، وقال إن صديقه هو الذي سرق الهاتف، وإن لديه شهوداً على ذلك كانوا برفقتهم، ولكن جميعهم خارج الدولة.

وحجزت المحكمة القضية للحكم في 30 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهم.