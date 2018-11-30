السجن والإبعاد لـ 4 بحارة هرَّبوا مواد بترولية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصدرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أول من أمس، أحكاماً متفاوتة بحق ستة بحارة متهمين بتهريب 700 طن من المواد البترولية، ودخول المياه الإقليمية للدولة دون تصريح.وقضت المحكمة بسجن المتهمَين الأول والسادس مدة سنة وتغريم كل منهما 150 ألف درهم، وبمعاقبة المتهمين الرابع والخامس ستة أشهر وتغريم كل منهما 150 ألف درهم، وأمرت بمصادرة وسائل النقل المائية في محل الجريمة والشحنة المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث من الاتهامات المسندة إليهما.

واتهمت النيابة العامة المتهمين البحارة الستة بدخول موانئ الدولة دون ترخيص، ونقل مواد بترولية دون ترخيص، وتداول مواد بترولية في الدولة دون ترخيص، وعدم توفير الخدمات الطبية في وسيلة النقل البحرية، وقيادة وسيلة بحرية محمّلة بالمواد البترولية دون وجود المعدات اللازمة لمكافحة الحريق.

وجاء في أوراق القضية أنه تم ضبط السفينة من قبل الجهات المعنية أثناء نقل مواد بترولية لغرض الاتجار فيها، وأنكر المتهمون خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهم، وأفادوا بأن السفينة كانت متجهة لأحد موانئ الدولة، وتحمل ترخيصاً لنقل المواد البترولية.

المحكمة قضت ببراءة

المتهمَين الثاني

والثالث من الاتهامات

المسندة إليهما.