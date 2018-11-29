الإعدام لآسيوي هشّم رأس صاحب العمل بساطور

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، وبإجماع الآراء، حكماً بالإعدام بحق آسيوي، دين بقتل صاحب العمل من جنسيته نفسها باستخدام ساطور، إثر خلاف نشب بينهما حول راتبه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ للجهات الشرطية، يفيد بتعرض صاحب ورشة بمنطقة مصفح الصناعية، لاعتداء باستخدام ساطور أثناء وجوده داخل مركبته، أسفر عن وفاته، وتولت الشرطة إجراءات البحث والتحري في الواقعة وتحديد هوية المتهم، وألقت القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية، شراء المتهم ساطوراً، واتصل بصاحب العمل الذي حضر بسيارته، فيما بيّنت المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المتهم والمجني عليه، اتصال المتهم بالمجني عليه قبل تنفيذ الجريمة، ما أكد للمحكمة توافر القصد الجنائي، وتوافر الركن المادي في الجريمة، إضافة إلى وجود علاقة السببية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم ركب مع صاحب العمل وجلس في المقعد الخلفي، وحين اطمأن إلى أن الشارع فرغ من المارة، انقض عليه ضرباً بالساطور، حيث أوضحت النيابة العامة، في استنادها إلى تقرير الطب الشرعي، أن القتل نتج عن تمزق في الجمجمة.

كما أظهر مقطع آخر المتهم بعد أن ارتكب الجريمة وسرق هاتفين محمولين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول، وإخفائه، كما أظهر المقطع المصور المتهم برفقة شخص آخر وهما يهرولان عقب وقوع الجريمة، وبمواجهته بالمقطع اعترف المتهم بارتكاب الجريمة.

وأكد المتهم، خلال جلسات القضية، أن صاحب العمل استقدمه من بلده على راتب 1500 درهم، وبحلول موعد استلام الراتب، سلمه مبلغ 1000 درهم، وعندما استفسر عن السبب، طلب منه المجني عليه ممارسة الرذيلة معه مقابل حصوله على بقية الراتب.