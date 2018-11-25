امرأة تسلّم «ذهب» جارتها المسنّة إلى المحكمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدمت امرأة بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة أبوظبي الابتدائية، لتسليم قطع ذهبية وأوراق ثبوتية ومعاملات بنكية ومفاتيح منزل تعود إلى جارتها المسنّة، التي تعيش وحدها، بهدف إبراء ذمتها من المسؤولية الخاصة بالمتعلقات والأوراق الرسمية، مع تأكيدها أنها لن تتخلى عنها، وأنها ستواصل متابعة حالتها ورعايتها، وتقديم كل ما تحتاج إليه من الدعم والمساندة.

وأمرت المحكمة بتسلم أغراض المرأة المسنّة، التي تجاوزت 80 عاماً، في استجابة سريعة لطلب جارتها، التي ترعاها منذ ما يزيد على سبع سنوات، إبراءً لذمتها وحفظاً للحقوق.

وأعفت المحكمة مقدمة الطلب من الرسوم، حسب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، تعبيراً عن الاعتزاز بوفائها، وتسلمت أغراض المرأة المسنة من جارتها، التي أكدت استمرارها في رعايتها، ومتابعة شؤونها الحياتية كافة، بما في ذلك مراعاة حالتها المرضية، وضمان مراجعتها للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، إكراماً لحق الجار، وحرصاً على إعلاء القيم الإنسانية النبيلة المترسخة في أبناء وبنات الإمارات.

وقد أمر قاضي الأمور المستعجلة بتسلم المتعلقات والمستندات، وفق محضر يتضمن سرد جميع العناصر، وإيداعها في خزانة المحكمة، بما يحفظ الحقوق لجميع الأطراف، ويبرئ ذمة مقدمة الطلب.