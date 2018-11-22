المتهمة بطهي صديقها في "العين" تنكر ارتكاب الجريمة

المصدر: مصباح أمين- العين

قال المحامي خالد بن جمهور الأحبابي، إن موكلته (ح. 37 سنة)، المتهمة بقتل صديقها وتقطيعه إلى ثلاثة أجزاء وطهيه في ماء مغلي داخل منزلها بمنطقة عود التوبة في مدينة العين خلال شهر نوفمبر العام الماضي، أنكرت أمام دائرة الجنايات في محكمة العين الابتدائية، التهم المنسوبة إليها بقتل صديقها (و. 29 سنة) الذي يعمل خياطاً من نفس جنسيتها خلال محاكمتها في الجلستين الماضيتين.

وأوضح الأحبابي، لـ«الإمارات اليوم» أن النيابة العامة ذكرت في لائحة الاتهام أن المتهمة قتلت المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، مؤكداً أن ما نشر من تفاصيل عبر مواقع التواصل أخيراً لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف أن المتهمة من مواليد سنة 1981 من جنسية دولة عربية متزوجة ولديها أطفال يقيمون مع زوجها في بلدها، وتعمل خياطة في محل نسائي ومقيمة في الدولة منذ 10 سنوات، وتعرفت على صديقها المجني عليه أعزب من نفس جنسيتها ويعمل خياطا في محل نسائي آخر منذ سبع سنوات ويسكن بالقرب من منزلها في منطقة عود التوبة في مدينة العين.

وأضاف أن الجريمة وقعت في الثالث من نوفمبر العام الماضي عندما ذهبت المتهمة إلى منزل صديقها (المجني عليه) الذي تربطه بها علاقات حميمية ليلة الواقعة للسهر معه ومع أصدقائه في السكن المشترك، متابعاً أن الجميع كان في حالة طبيعية وانتهت السهرة في نحو الساعة الثالثة فجر الجمعة الثالث من نوفمبر العام الماضي حيث قام الشاب (و) بتوصيل حبيبته (ح) إلى منزلها وفق شهادة الشهود الذي كانوا موجودين في السهرة.

وأوضح الأحبابي، أن (و) اتصل هاتفيا بـ(ح) ظهر اليوم نفسه، طالبا تناول وجبة الغداء عندها في المنزل، ورحبت المرأة به وبعد وصوله إلى منزلها طلب منها الذهاب معه في رحلة إلى جبل حفيت إلا أنها رفضت وأبلغته أنها بصدد الإنتقال إلى منزل آخر وطلبت منه مساعدته في نقل الأثاث بدلاً من الذهاب إلى الجبل، ونشب بينهما خلاف تطور إلى مشادات كلامية واعتدى الشاب على المتهمة لفظا وضربها على وجهها.

وتابع أن (و) شد (ح) من شعرها نحو الأسفل، حتى بلغ مستوى رأسها على مستوى الطاولة التي تقف بجانبها، ووقعت عينيها على سكين فوق الطاولة فالتقطته وطعن به المجني عليه في صدره ما أدى إلى إصابته بنزيف أدى إلى وفاته.

وأشار إلى أنه فور مشاهدة المتهمة الدم أصيبت بذعر وحالة نفسية سيئة ولم تعرف كيفية التصرف وحاولت إخفاء ملامح الجريمة والتخلص من الجثة من خلال تقطيعها بالسكين إلى ثلاثة أجزاء(الرأس والجزء العلوي والجزء السفلي) ووضعت الأجزاء في أواني وغلتها في ماء ساخن حتى تستطيع فصل الأجزاء عن العظام.

وأضاف أن المتهمة وضعت أجزاء الجثة في حقيبتين والقتهما في حاويات نفايات في محاولة لإخفاء الجريمة، متابعاً أنه بعد تغيب المجني عليه عن منزله عدة أيام قدم أحد أصدقائه بلاغاً إلى الشرطة عن تغيبه حيث قامت الشرطة بإجراء عملية بحث وتحري واستدعت المتهمة لسؤالها عن تغيب المجني عليه.

وأشار إلى أنه بعد مرور عدة أيام استدعت الشرطة المتهمة وتولت تفتيش منزلها وعثرت على بعض أجزاء صغيرة من الجثة في مسرح الجريمة، واعترفت المتهمة بقتل صديقها نتيجة نشوب خلافات بينهما، موضحاً أن المتهمة أنكرت خلال جلسات المحاكمة الماضية التي عقدت أمام دائرة الجنايات في محكمة العين الابتدائية ارتكابها لجريمة القتل، وحددت المحكمة 31 من ديسمبر المقبل موعدا لاستكمال النظر في القضية