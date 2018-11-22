محاكمة متهمين بسرقة المارّة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية متهم خليجي يعاني أمراضاً نفسية، وآخر آسيوي، بتهمة احتيال صفة رجل أمن وسرقة مبالغ مالية من شخصين في مكان عام.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من سبتمبر الماضي، عندما انتحل المتهم الأول شخصية رجل أمن وأظهر بطاقة مزوّرة، وتمكن بمساعدة المتهم الثاني من سرقة شخصين، بعد الاعتداء عليهما.

وواجهت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه، وأكد أنه مريض نفسي ولم يضرب أحداً ولم ينتحل شخصية رجل أمن، مشيراً إلى أنه يفقد وعيه في بعض الأحيان، ويصبح غير مدرك لأفعاله وأقواله، مطالباً بتكفيله وتحويله إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية.

كما واجهت المحكمة المتهم الثاني فأنكر التهمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 من ديسمبر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات والمجني عليهما، ومواجهتهم بأقوال المتهمين.