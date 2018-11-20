اتهام شاب وفتاة بسرقة خليجي بـ «مقص»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، نظر قضية شاب وفتاة خليجيين، متهمين بسرقة شاب خليجي بالإكراه، بعد تهديده بالاعتداء عليه بمقص، وحددت المحكمة يوم 28 نوفمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، أثناء وجوده في أحد المراكز التجارية، موضحاً أن المتهمين أغلقا الطريق على سيارته التي كانت متوقفة في المركز قبل أن يشرعا في تهديده بـ«مقص خياطة» والاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت في محفظته وأخذ هاتفه المتحرك.

وأشار الشاكي إلى أن المتهمين شرعا بعد الحصول على مقتنياته والمبالغ المالية في تهديده مرة أخرى، وإجباره على تحرير شيكات مالية وتسليمها إلى المتهمة.

وعلى الفور عكفت الجهات المعنية على التواصل مع المركز التجاري للاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة، وتحديد رقم لوحة المركبة الخاصة بالمتهمين، وتحديد هويتهما وإلقاء القبض عليهما.

وطالب المحامي الحاضر مع المتهمة ببراءة موكلته تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة، وتراخي الشاكي في الإبلاغ عن الواقعة، مشيراً الى أن المتهمة على معرفة بالشاكي، وأخذ المتهمة للأموال محل الجريمة لم يكن بقصد السرقة وإنما كان تعويضاً لها، وذلك لعدم تنفيذ الشاكي وعده السابق لها بدفع أجرة المسكن الذي تقيم فيه.

- دفاع المتهمة

طالب بالحكم ببراءتها

لتراخي الشاكي في

الإبلاغ عن الواقعة.