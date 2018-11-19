شاب وفتاة يسرقان خليجياً بعد تهديده بمقص خياطة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية شاب وفتاة من جنسيات خليجية، متهمان بسرقة شاب بالإكراه "خليجي الجنسية"، بعد تهديده بالاعتداء عليه بواسطة "مقص خياطة"، وحددت يوم الـ 28 من شهر نوفمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد تعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، وذلك اثناء وجوده في أحد المراكز التجارية، موضحا أن المتهمان قاما بإغلاق الطريق على سيارته التي كانت متوقفة بالمركز قبل ان يشرعا في تهديده بـ "مقص خياطة" والاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت في محفظته واخذ هاتفة المتحرك.

ونوه الشاكي في اقواله إلى ان المتهمان شرعا بعد الحصول على مقتنياته والمبالغ المالية في تهديده مره آخري، وإجباره على تحرير شيكات مالية وتسليمها للمتهمة الأولي.

وعلى الفور عكفت الجهات المعنية في التواصل مع المركز التجاري للاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة، وتحديد رقم لوحة المركبة الخاصة بالمتهمين، وتحديد هويتهما والقاء القبض عليهم.

وطالب المحامي الحاضر مع المتهمة الحكم ببراءة موكلته، تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة، وتراخي الشاكي في الإبلاغ عن الواقعة، مشيراً الى أن المتهمة على معرفة بالشاكي، واخذ المتهمة للأموال محل الجريمة لم يكن بقصد السرقة وانما كان تعويضاً لها، وذلك لعدم تنفيذ الشاكي وعده السابق لها بدفع أجرة المسكن الذي تقيم فيه.