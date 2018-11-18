إنقاذ مواطن أصيب بوعكة صحية على قمة جبل في رأس الخيمة

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مواطناً يبلغ من العمر 33 عاماً بعد إصابته بوعكة صحية أثناء وجوده أعلى أحد الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 7:55 صباحاً ، يفيد بتعرض أحد المواطنين لوعكة صحية، ما أفقده الوعي، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم إلى مكان البلاغ، وتم الوصول إلى الشخص على ارتفاع 4500 قدم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، إلى حين إيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا اليماحي كل أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم أو وجودهم أعلى الجبال ، وتوخي الحيطة والحذر.