شرطة أبوظبي توعي طلبة بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت شرطة أبوظبي محاضرات توعوية بمخاطر المخدرات لطلاب وطالبات مدرستي إنترناشيونال كوميونتي، والنهضة الدولية الخاصة، ضمن البرنامج السنوي المخصص لتوعية طلبة المدارس بإمارة أبوظبي.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أهمية هذه المحاضرات التي تندرج ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية لتعريف الطلبة بآفة المخدرات، وسبل مواجهتها، وخطورتها على صحة العقل والجسم، لافتاً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به «المديرية» في مكافحتها، ضمن محاور: التوعية والرقابة، والعمل الميداني، والتبصير بسبل العلاج من الإدمان. وتضمنت المحاضرات نقاشات حول آفة المخدرات، وضرورة تكاتف الجهود لمكافحتها، شارك فيها عدد من الطلاب والطالبات، والكادر التعليمي والإداري بالمدرستين، وتحدّث فيها كل من: المقدم موزة اليعقوبي، رئيس قسم التوعية، والمساعد أول محمد الحمادي، من إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة في «المديرية».