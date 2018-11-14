محاكمة خليجي ابتز امرأة وهدّدها بنشر صورها

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، النظر في قضية ابتزاز تعرضت له امرأة من قبل رجل (خليجي)، هددها بنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل منها على أموال مقابل عدم النشر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم امرأة عربية بلاغاً ضد رجل خليجي، تتهمه بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصوله على أموال منها مقابل عدم نشر الصور، مشيرة إلى أن المتهم يقيم في الدولة بصورة غير شرعية ويدعي أنه مواطن.

فيما نفى المتهم تهديد المجني عليها، مشيراً إلى أنه حصل على الصور من المرأة نفسها وبرغبتها في إرسالها له، بعد التعرف إليها عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالدردشة والتعارف، لافتاً إلى دخوله الدولة عام 2009 بشكل قانوني، وأنه أتم إجراءات الإقامة.

وأكد أنه لم يبتز المجني عليها، أو يهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المبالغ المالية التي حصل عليها منها كانت على سبيل القرض، وليس على سبيل الابتزاز كما ادعت المجني عليها.