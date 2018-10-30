آسيوي يعترف بقتل صاحب عمله بالساطور

المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي

حددت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، السابع من نوفمبر المقبل موعداً للحكم في قضية اتهام آسيوي بقتل صاحب العمل بـ«ساطور»، إذ اعترف المتهم بارتكاب الجريمة نتيجة خلاف نشب مع صاحب العمل، بعد تقليص راتبه من 1500 إلى 1000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للشرطة، يفيد بتعرض صاحب ورشة لاعتداء باستخدام «ساطور» أسفر عن وفاته، وأفادت التحقيقات بأن المتهم سرق هاتفين وحاسباً آلياً محمولاً، وتوجه في اليوم الثاني إلى عمله، وبمواجهته بالمقطع المصور الذي سجلته كاميرات المراقبة، اعترف بارتكاب الجريمة.

وخلال الجلسة دفع المحامي محمد الحضرمي بانتفاء أركان الجريمة، وتعرض المتهم لاستفزاز نتج عنه ارتكاب الجريمة، تمثل في محاولة المجني عليه الاعتداء جنسياً على المتهم خلال وجوده بالمركبة، مضيفاً أنه في حال جنحت المحكمة إلى إدانة المتهم، فإن الواقعة لا تعدو كونها ضرباً أفضى إلى الموت، لانتفاء القصد الجنائي.

وقال الحضرمي، إن صاحب العمل استقدم المتهم من بلده على راتب 1500 درهم، وبحلول موعد استلام الراتب، قام بتسليمه 1000 درهم، وعندما استفسر المتهم عن السبب، طلب منه المجني عليه ممارسة الرذيلة معه مقابل حصوله على بقية الراتب.

وسلم هيئة المحكمة مذكرة مطالباً فيها بالحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً استخدام الرأفة والرحمة.

وكانت النيابة العامة طالبت في الجلسة السابقة بمعاقبة المتهم بالإعدام، لقتله صاحب العمل عمداً لرفضه زيادة راتبه.