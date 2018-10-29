10 آلاف درهم غرامة لشاب مخمور اقتحم منزل جاره لينام

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس قضية شاب من جنسية دولة خليجية متهم بالسكر واقتحام منزل بالقوة ودون رغبة مالكه، للحكم في 5 نوفمبر المقبل، وأمرت بتكفيل المتهم بضمان جواز سفره.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد السكان بإبلاغ الشرطة باقتحام شخص مخمور لمنزله ودخوله رغماً عنه مما سبب فزعا للموجودين، وعاقبته محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم.

وخلال الجلسة، اعترف المتهم بشربه الخمر دون رخصة شرعية، نافياً أن يكون قد أقتحم منزل الشاكي، مشيراً إلى أنه قام بدخول البوابة الخارجية للمنزل فقط والتي تبعد نحو 15 مترا عن بوابة الدخول الفعلي للمنزل.

وقال "جميع البيوت في المنطقة متشابهة وكنت أعتقد أنه منزلي فدخلت واستغرقت في النوم ولم أكن أقصد اقتحام المنزل أو دخوله بدون موافقة أصحابه، وطالب المتهم بالحكم ببراءته خاصة وأشاف أنه قام بتسديد الغرامة، مشيراً إلى أنه لم يقصد نهائياً إزعاج جيرانه أو ارتكاب أي مخالفة.