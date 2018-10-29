حريق مستودع أغذية في «صناعية أم القيوين»

المصدر: أم القيوين ــ الإمارات اليوم

اندلع حريق في أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 08:45 صباحاً، يفيد باحتراق مستودع للمواد الغذائية، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وبادرت بإخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، تمهيداً لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية، وإن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة، وباحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن تعاون شرطة أم القيوين، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ـ مركز الحمرية، والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، وبلدية أم القيوين، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.