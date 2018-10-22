"الدفاع المدني" ينقذ عاملي نظافة علقا ببناية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنقذت فرق الدفاع المدني بأبوظبي، عاملين من جنسية دولة آسيوية، علقت بهما سقالة ،أثناء قيامهما بتنظيف واجهة إحدى البنايات في العاصمة .

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بتعطل رافعة تنظيف الزجاج بإحدى البنايات في شارع القرم، وعلى متنها عاملان آسيويان في حالة ارباك وخوف من السقوط .

وأوضح رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي الرائد عبدالله حمد التميمي، أن فريقا من الدفاع المدني تواصل على الفور مع العاملين، لطمئنتهما من خلال الاحتياطات التي اتخذت على وجه السرعة، بتثبيت الرافعة منعا لتأرجحها، بحبال الإنقاذ، إلى أن تمكنت من انزالهما بسلامة بواسطة السلم المتحرك.

ودعا التميمي، شركات الصيانة والمقاولات العامة إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية للسقالات، والتأكد من توفر شروط السلامة، مشدداً على أهمية تدريب العاملين وتوفير أجهزة السلامة لتلافي التعرض للخطر في حال وقوع حوادث مماثلة.