«تنظيم الاتصالات» تحذر من قرصنة الهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي الهواتف المتحركة الذكية من إمكانية التعرض لعمليات قرصنة بهدف التجسس عليهم، وذلك في حال تنزيل لبعض التطبيقات عبر الإنترنت.

ودعت الهيئة، في تغريدة لها نشرتها، أمس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المستخدمين إلى «الحذر بشدة من هذه التطبيقات»، ونصحتهم بالتأكد من الصلاحيات التي يطلبها التطبيق قبل تحميله على الهواتف الذكية.

وكانت الهيئة قد طالبت مستخدمي الهواتف المتحركة الذكية بالحذر أيضاً من الاتصال بشبكات «واي فاي» في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات، إذ «قد لا يكون ذلك آمناً تماماً»، وهو ما يسمح للمهاجمين بالاطلاع على كل شيء يقوم به المستخدم أثناء الاتصال بالشبكة.