يقتل صديقته ويحاول الانتحار في البحر ‏

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية شاب عربي الجنسية، متهم بقتل صديقته للحكم في جلسة 30 من أكتوبر الجاري، حيث وجهت المحكمة للمتهم ثلاث تهم تتضمن القتل العمد، والزنا والشروع في الانتحار، بأن رمى نفسه في البحر بعد ارتكابه بالجريمة.

‏وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في شهر سبتمبر 2015 بقتل صديقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، نتيجة للغيرة بعد علاقة غرامية استمرت لمدة عامين تخللتها علاقة جنسية بحسب اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة"، وعقب تنفيذه الجريمة حاول الانتحار من خلال إلقاء نفسه في مياه البحر إلا أن محاولته فشلت.

‏وأوضح محامي المتهم خلال مرافعته، تنازل أولياء الدم مقابل مبلغ مادي، مقدماً للمحكمة ورقة تفيد بذلك، حيث تم الاتفاق بين المتهم وعائلة الضحية على سداد مبلغ مادي محدد للتنازل، مشيراً إلى أن المجني عليها ساهمت في وقوع الجريمة نتيجة استفزازها الشديد للمتهم من خلال دخولها علاقة أخرى خلال ارتباطها عاطفياً بالمتهم، وتعمدها التنكر له والضحك أمامه، ما جعل مشاعر الغيرة تتملكه، وامتلأ قلبه بالغيرة نتيجة للإهانة التي تعرض لها.

وأشار الدفاع إلى أن جريمة الزنا لم يثبت إقراره إلا باعتراف المتهم أمام النيابة، ثم تراجعه عن هذا الاعتراف أمام المحكمة، إضافة إلى عدم وجود دليل على ممارسة المتهم للزنا مع المجني عليها، وبين أن موكله شرع في الانتحار نتيجة للضغوط النفسية وحالة الاكتئاب التي دخل بها بعد جريمة القتل، مطالباً بتخفيف العقوبة التعزيرية والرأفة والرحمة في الحكم.