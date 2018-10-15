محاكمة متهمَين لمحاولتهما سرقة سكراب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصان من الجنسية الآسيوية بتهمة سرقة محل للسكراب، والدخول إلى الأماكن الخاصة دون إذن صاحبها، حيث لم يتمكن المتهمان من السرقة، لعدم وجود شيء ثمين لسرقته.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، واعترفا بدخول السكراب، وأنكرا السرقة، وأكدا أنهما دخلا إلى السكراب الموجود في المنطقة الصناعية بالشارقة ظناً منهما بوجود ممتلكات ثمينة يمكنهما سرقتها، ولكنهما فوجئا بعدم وجود شيء مرتفع الثمن داخل السكراب لسرقته، وكل الموجود به أشياء بسيطة لا تقدر بثمن، ما دفعهما إلى الخروج من المكان، ولكن لسوء حظهما أنه تم ضبطهما من قبل الشرطة بعد الواقعة.

واعترف المتهمان، أثناء التحقيقات بالمركز الأمني والنيابة العامة، بالدخول لمكان الواقعة للسرقة، مطالبين هيئة المحكمة القضائية باستخدام أقصى درجات الرحمة والرأفة في محاكمتهما. وحجزت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 11 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.