شرطة أبوظبي توعي السائقين بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كثفت شرطة أبوظبي التوعية الميدانية بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب، للسائقين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إرسال رسائل إرشادية وعرض أفلام توعوية، لنشر الثقافة المرورية، والحد من الأخطاء التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء الضباب.

يأتي نشر الإجراءات الوقائية في إطار التوعية الاستباقية، التي تنفذ قبل التغيرات الجوية، من خلال اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، ومديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، لحث السائقين على عدم استخدام الأضواء التحذيرية الرباعية أثناء السير.

كما ركزت الرسائل على تذكيرهم بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقوف، وعدم السير في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات.

وحثت شرطة أبوظبي الجهات كافة على تعزيز الجهود المبذولة، لزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب، والالتزام بفحوى الرسائل الإرشادية، التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية، والاسترشاد بالعلامات الأرضية البيضاء على الطريق أثناء تشكل الضباب، ومتابعة الإرشادات التي تبثها شرطة أبوظبي عبر الإذاعات، لتوجيه السائقين أثناء الضباب.