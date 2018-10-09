خادمة تجمع شعر مخدومتها وابنتها وشقيقاتها وترسل صورهم إلى زوجها

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمة دأبت على تصوير مخدومتها وشقيقتها وابنتها وإرسال صورهم إلى زوجها، كما سرقت منها أموال ومجوهرات قيمتها تقارب أربعين ألف درهم شملت إسوارة كارتيير قيمتها 24 ألف و800 درهم، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

وقالت المجني عليها، أوربية تبلغ من العمر 40 عاماً، إن المتهمة تعمل خادمة لديها، وعثرت على هاتف محمول بحوزتها، وبتفتيشه عثرت على تحويلات مالية عن طريق محلات الصرافة بالإضافة إلى صور عائدة لها ولشقيقاتها وابنتها وبالاستفسار منها ذكرت أنها سرقت منها مبلغ 8000 درهم، كما التقطت صور شخصية لها وأرسلتها إلى زوجها مبررة ذلك بأنها تحبهم وأرادت مشاركته شعورها.

كما اكتشفت المجني عليها ان المتهمة تجمع الشعر العائد للمخدومة وأفراد أسرتها في دولابها وسرقت منقولات ذهبية أخرى شملت ساعة كارتيير وحلق فيرساتشي.

واقرت المتهمة في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بسرقة تلك المبالغ والمجوهرات وسلمتها لصديق لها يعمل مزارع بغرض تحويلها إلى موطنها، كما اعترفت بتصوير أفراد الأسر وإرسال الصور إلى زوجها.