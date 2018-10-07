شرطة أبوظبي تبث فيديو لسائق متهور كاد يصدم حافلة مدرسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نشرت شرطة أبوظبي فيديو لسائق متهور انحرف بمركبته بشكل مفاجئ على أحد طرقات مدينة أبوظبي، متجاوزاً قواعد السير والمرور، ما كاد يتسبب في وقوع حادث خطير أمام حافلة مدرسية، في نهاية اليوم الدراسي.

وتواصل شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة في الإمارة، نشر فيديوهات لسلوكيات السائقين المستهترين على الطرق، ضمن مبادرة «لكم التعليق»، التي شهدت تفاعلاً واسعاً من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الشهور الأخيرة، بعدما طلب معلقون ومهتمون الاستمرار في نشر الفيديوهات لأهميتها في التوعية، ودورها في تعميق التثقيف المروري، وكشف المخالفات الجسيمة، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السائقين الطائشين، حفاظًا على أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم.

وذكر مدير إدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، العقيد محمد علي المهيري، أن الهدف الذي تسعى إليه المبادرة هو مكاشفة الجمهور، ووضع مخالفات السائقين الطائشين الخطرة على طاولة الحوار والنقاش، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإشراك المتابعين في إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحوادث على الطرق، والتقليل من ضحايا الحوادث المرورية.

ولفت المهيري إلى أن المبادرة تشكّل تطوراً جديداً في منظومة التوعية، من خلال الاعتماد على مبدأ النقاش المجتمعي المفتوح، في ظل المساحة الكبيرة التي أصبحت متاحة للتواصل المباشر بين الشرطة وجمهورها من مختلف شرائح المجتمع.