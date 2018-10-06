عامل يقتل زميله في السكن بسبب شاحن هاتف

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أسفر خلاف بين آسيويين في حالة سكر عن مقتل أحدهما، بعد مشاجرة نشبت بينهما على احقية استعمال شاحن كهربائي لشحن بطاريات الهاتف المتحرك.

القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي تعود تفاصيلها إلى قيام شخصين آسيويين بالشجار عقب تناولهما العشاء والمشروبات الكحولية في غرفتهما حتى أصبحا في حالة سكر، حيث قاما بعدهما المجني عليه بتشغيل أغاني على هاتفه المحمول وعند انخفاض مستوى طاقة بطارية هاتفه توجه إلى موقع سرير زميلة في السكن، ليفصل هاتف الاخير من الشاحن، ويأخذه إلى موقع سرية، وليشرع في شحن هاتفة المتحرك، إلا أن الجاني رفض أن يقوم المجني عليه باستخدام شاحن هاتفه

لينشب شجار بالأيدي بينهما تطور إلى أن أمسك المتهم بسكين طبخ كانت موجودة بالغرفة، وطعن بها المجني عليه طعنتين في جسده مسبب له جرحاً غائر تسبب في مقتله.

وخلال نظر القضية إمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً بانه كان في حالة عدم إدراك نتيجة تناوله للمشروبات الكحولية، مطالباً بمنحه فرصة للتواصل مع اولياء الدم في محاوله منه للحصول منهم على عفو مقابل حصولهم على الدية الشرعية