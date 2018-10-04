الحبس والغرامة لشاب تعدَّى على خصوصية ممثلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بالحبس والغرامة بحق شاب عربي، متهم بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة، بأن نقل صورها الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع «يوتيوب»، ما تسبب في التشهير بالشاكية وتعريضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين.

وأصدرت المحكمة حكماً على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الممثلة، بواسطة محاميها علي المنصوري، بدعوى قضائية تتهم فيها شاباً عربياً بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة، وأنكر الشاب الاتهام المنسوب إليه، دافعاً في الوقت نفسه بعدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى وانتفاء الركن المادي للجريمة، مشيراً إلى أنه نقل مقطع فيديو متداول من قبل آخرين، حيث نسخ جزءاً من ذلك المقطع وأرسله كرسالة خاصة إلى المجني عليها.