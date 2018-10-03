اتهام آسيوي بالاعتداء على 4 أشخاص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، في قضية متهم فيها شخص بالاعتداء على أربعة أفراد وضربهم، بسبب خلاف نشب بينهم. وبمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أنكرها، وقال إن المجني عليهم ضربوه، متسائلاً كيف أستطيع التغلب على أربعة أشخاص.

وبسؤال المجني عليهم عن إمكانية الصلح، وافقوا على التنازل عن القضية، وقدموا تنازلاتهم أمام الهيئة القضائية.

كما نظرت المحكمة قضيتين اتهم فيهما شابان عربيان بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، ووجهت المحكمة تهمة تعاطي وحيازة مخدرات للشاب (ح.أ)، بعد ضبطه يوم 12 من أغسطس الماضي، تحت تأثير المؤثرات العقلية، وبحيازته مخدرات بقصد التعاطي، واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وأشار إلى أن له سابقة في التعاطي، وطلب استخدام الرأفة والرحمة، وأجّلت المحكمة القضية إلى 18 من أكتوبر الجاري، لتزويد المحكمة بصحيفة سوابق المتهم مع الإفراج عنه بكفالة جواز سفره.

وواجهت المحكمة في القضية الثانية المتهم (ح.م) بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، بعد ضبطه وبحيازته المخدرات في الخامس من أغسطس الماضي، فأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ليس من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 17 من أكتوبر الجاري لتزويد المحكمة بصحيفة سوابق المتهم.

كما نظرت المحكمة قضية متهماً فيها ثلاثة أشخاص بسرقة لوحات إعلانية، وواجهت المحكمة المتهم الثاني بالتهم لتغيب المتهمين الأول والثالث عن الجلسة، فأنكر التهمة المنسوبة إليه، وقال إنه لا يعرف المتهمَين وليس لديه علاقة بهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى السابع من أكتوبر الجاري، لاستدعاء الشاكي وإحضار بقية المتهمين، والإفراج عن ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.